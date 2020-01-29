П’ять львівських борчинь змагатимуться за перемогу на чемпіонаті Європи в Італії

П’ятеро спортсменок зі Львівщини у складі національної збірної поїдуть на чемпіонат Європи з вільної, жіночої і греко-римської боротьби, який відбуватиметься у Римі 10-16 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні НОК України у Львівській області.

Тренерська рада затвердила остаточний склад жіночої збірної на чемпіонаті Європи з вільної, жіночої і греко-римської боротьби. Змагання триватимуть протягом 10-16 лютого у Римі (Італія).

Половина спортсменок у збірній – борчині зі Львівщини. Відтак у Римі боротимуться:

Оксана Лівач (до 50 кг) Соломія Винник (до 55 кг) Ангеліна Лисак (до 59 кг) Юлія Ткач (до 62 кг) Алла Черкасова (до 68 кг)

Зазначимо, торік на чемпіонаті Європи з боротьби 21-річна Оксана Лівач принесла Україні перше «золото», виступаючи у вазі до 50 кг. Також навесні вона стала ще й чемпіонкою Європи серед жінок віком до 23 років.

30-річна Алла Черкасова у 2019-му здобула першість на борцівському Євро у ваговій категорії до 68 кг. Це було перше «золото» чемпіонату Європи серед жінок у її кар’єрі. Також Черкасова виборола «бронзу» на міжнародному турнірі «Дан Колов – Нікола Петров», що проходив у Болгарії.

Під час ІІ Європейських ігор, які проходили влітку у Мінську, Оксана Лівач виграла «срібло», а Алла Черкасова – «бронзу». А завдяки успішним результатам на цьогорічному чемпіонаті світу з боротьби (Казахстан) обидві спортсменки вибороли ліцензії на участь в Олімпійських іграх-2020, які проходитимуть у липні-серпні в Токіо.

30-річна Юлія Ткач, яка виступає у категорії до 62 кг, на Європейських іграх-2019 принесла першу золоту медаль у скарбничку Львівщини. Навесні борчиня перемогла на міжнародному турнірі «Дан Колов – Нікола Петров», під час якого спортсмени також змагаються за рейтингові бали для отримання ліцензії на Олімпійські ігри.

Львівський портал писав про здобутки наших спортсменів за 2019 рік. Більш детально про перемоги львівських спортовців читайте за цим посиланням.