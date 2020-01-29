«Нікому не вдасться мене ані купити, ані залякати». Сенцов заявив, що не збирається йти в політику

Колишній український політв’язень, режисер Олег Сенцов заявив, що не збирається йти у політику. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я вважаю, що не треба виправдовуватися, коли вважаєш себе правим. Я ніколи цього не робив та не збираюсь цим займатися. І коли інформаційні смітники намагаються кидати у тебе брудом та кричати, що ти продався Ахметову/Пінчуку/Соросу/Путіну/масонам та мормонам – це говорить лише про те, що ти на правильному шляху і комусь почав заважати», – наголосив він.

При цьому Олег Сенцов зауважив, що не збирається йти у політику чи створювати якусь партію.

«Я буду робити те, що роблю на користь Україні, та говорити те, що думаю. На моїй улюбленій футболці є такий напис: «BORN FREE» (народжений вільним). Саме таким я намагаюсь залишатися й нікому не вдасться мене ані купити, ані залякати!», – сказав він.

Як повідомляв Львівський портал, 7 вересня 2019 року відбувся обмін ув’язненими між Росією та Україною у форматі «35 на 35». 24 українські моряки, Олег Сенцов, Микола Карпюк, Станислав Клих, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олексій Сизонович, Євген Панов та Артур Панов повернулися в Україну.

У рамках Форуму видавців у Львові наприкінці вересня режисер та письменник Олег Сенцов презентував свою нову книгу «Маркетер», що вийшла у «Видавництві Старого Лева».

Також ми інформували, що 26 листопада минулого року Олегу Сенцову вручили премію Європейського парламенту «За свободу думки» імені Андрія Сахарова.