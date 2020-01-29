ЄС виділить Україні 26 млн євро для підтримки земельної реформи і фермерських господарств

Україна і Єврокомісія підписали угоду про виділення 26 млн євро, які спрямують на підтримку розвитку сільського господарства та малого фермерства в Україні. Також частину грошей виділять на підтримку земельної реформи, передає ZN.

Документ підписали у вівторок, 28 січня, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та європейської комісар з питань Європолітики сусідства і розширення Олівер Варгеі в рамках засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Згідно з пояснювальною запискою, угоду підписали з метою залучення макрофінансування від ЄС для сприяння розвитку «більш інклюзивного та конкурентоспроможного аграрного сектора, орієнтованого на зростання і сталий розвиток малих і середніх фермерських господарств та малих і середніх підприємств».

Також гроші спрямують на підтримку земельної реформи шляхом об’єднання державного земельного кадастру та державного реєстру майнових прав, реформи установ і системи землекористування. Також кошти будуть сприяти проведенню інституційних та галузевих реформ у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій.

Зазначено, що гроші спрямовані на «зміцнення цільового ланцюжка вартості в сільському господарстві та забезпечення доступу малих фермерських господарств до фінансування шляхом введення грантових програм».

Кабінет міністрів України затвердив проєкт відповідної угоди 24 січня.

Як повідомляв Львівський портал, 13 листопада, Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону №2178-10 від «Слуги народу», який дозволяє продавати сільськогосподарські землі.

ОПЗЖ пропонує власний законопроєкт про продовження мораторію на продаж землі та всеукраїнський референдум. А лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що в законі не врегульоване питання про продаж землі українцям із подвійним громадянством. Також її «бентежить» дозволена межа продажу землі в одні руки – 200-210 тисяч гектарів.

Проти відкритого ринку землі виступали й аграрії, у Львові та області також відбувалась низка протестів. Також перед парламентським засіданням представники «Всеукраїнської аграрної ради» принесли під Верховну Раду труп свині у труні і похоронні вінки.