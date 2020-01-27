Зеленський призначив голів Бродівської і Сокальської РДА. Що про них відомо?

Бродівська і Сокальська райдержадміністрації офіційно отримали нових очільників. Ними стали Оксана Прокопець та Ігор Дацюк. Про це йдеться у відповідних розпорядженнях президента України Володимира Зеленського, передає Львівський портал.

Нових голів Бродівської і Сокальської РДА Володимир Зеленський призначив 25 січня. Так, Сокальську РДА очолив Ігор Дацюк, а Бродівську – Оксана Прокопець. Вона є другою жінкою на Львівщині, яка обійняла крісло голови райдержадміністрації.

41-річна Оксана Прокопець раніше працювала у Держказначейській службі Бродівського району, згодом, у 2013 році, за часів Януковича, її призначили першою заступницею голови Бродівської РДА. На місцевих виборах у 2015-му балотувалась у Бродівську райраду від БПП.

Як пише Вголос, Оксана Прокопець, працюючи першою заступницею голови Бродівської РДА, за допомогою поліції намагалася зупинити протести громади проти будівництва звіроферм.

До теперішнього призначення Оксана Прокопець працювала на різних підприємствах: ПАТ «Агробудмеханізація», ТзОВ «Гірськолижний комплекс «Волосянка», ТзОВ «Водограй-Зворець», де загалом заробила трохи більше 30 000 гривень. Також певний час Оксана Прокопець отримувала допомогу по безробіттю. Ще більше 65 000 гривень жінка отримала від продажу нерухомого майна.

У своїй декларації новоспечена посадовиця вказала дві квартири у Бродах, одна з яких належить її чоловікові, інша – у спільній власності із членами її сім’ї. Земельних ділянок, автомобіля, готівки чи коштів на банківських рахунках в Олени Прокопець немає.

53-річний Ігор Дацюк дотепер працював на ТзОВ «Енергетична Ефективність України». Також він є керівником і співзасновником сокальської районної організації Конгресу Українських Націоналістів. У 2010-2015 роках Дацюк був головою Сокальської райради. Після цього він знову балотувався у райраду, але вже не пройшов.

(Ігор Дацюк крайній зліва)

У своїй декларації Ігор Дацюк вказав квартиру і земельну ділянку у Сокалі. Також він володіє часткою ще однієї квартири у Сокалі, двох ділянок у селі Тартаків та ще двох – у селі Скоморохи. Їздить Ігор Дацюк на автомобілі Daewoo Lanos 2007 року випуску, який належить його дружині.

Новоспечений голова Сокальської РДА задекларував трохи більше 28 000 гривень зарплати, понад 2300 гривень доходу від надання майна в оренду. Його дружина Іванна Дацюк, працюючи у Сокальській міськраді, отримала понад 171 000 зарплати.

Зазначимо, загалом на Львівщині є 20 РДА. Від серпня 2018 року і дотепер Володимир Зеленський призначив уже 19 нових очільників.

Нагадаємо, торік влітку влада гучно заявила про новий кадровий підхід на Львівщині. В центрі нововведень опинились голови районних державних адміністрацій, яких вирішили шукати за допомогою спеціальної платформи LIFT. Якщо раніше подання президенту на призначення чиновників такого рівня скеровував одноосібно голова облдержадміністрації, то тепер «Зе-команда» вирішила детінізувати цей процес і зробити його більш публічним.

Так, усі, хто хотів би очолити РДА на Львівщині, мали реєструватись на платформі LIFT і проходити подальший відбір із обговоренням громадськості. Однак цей процес виявився не таким уже й публічним. Детальніше про це читайте у статті Львівського порталу «Таємний LIFT. Хто може очолити РДА на Львівщині».

Своєю чергою ексголова Львівської ОДА Маркіян Мальський публічно не називав жодних ймовірних кандидатів на посади голів РДА, навіть тоді, коли вже відомі у ЛОДА імена надіслали на погодження у Кабмін. Мальський лише говорив про унікальність відбору через LIFT та про те, що новопризначені очільники районів працюватимуть близько року, оскільки реформа децентралізації згодом ліквідує такі посади.

Фото: Вголос, Голос Сокаля