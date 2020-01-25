У Європі виявили перші випадки захворювання на коронавірус

У французьких містах Париж і Бордо підтвердили перші два випадки зараження новим коронавірусом, епідемія якого спалахнула в Китаї. Про це оголосила міністерка охорони здоров’я Франції Аньєс Бузін, передає Громадське з посиланням на французьке видання 20minutes.

«Нині важливо якнайшвидше стримати поширення вірусу», — додала вона.

Також Бузін зазначила, що пацієнта в Бордо вже помістили в окрему палату. Міністерка закликала всіх подорожувальників, що повернулися з Китаю, звертатися до лікарів за виявлення найменших симптомів захворювання.

Раніше очільниця Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що в Україні зафіксували три випадки підозри на коронавірус: два з них не підтвердилися, щодо третього проводиться перевірка.

Спалах нового вірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Як інформує Центр громадського здоров’я, влада Китаю повідомила про збільшення кількості підозр на випадки постраждалих провінцій та частку смертей у зареєстрованих випадках на 4% (17 із 557).

Оскільки причиною пневмонії є новий коронавірус, потенціал передачі та способи передачі залишаються незрозумілими. Тому було б доцільно знизити загальний ризик виникнення ГРВІ під час подорожі в райони уражених районів (або зараз з міста Ухань) шляхом:

уникання тісного контакту з людьми, які страждають на ГРВІ;

частого миття рук, особливо після безпосереднього контакту з хворими людьми або їх оточенням;

уникати тісного контакту з живими чи мертвими фермами чи дикими тваринами;

мандрівникам із симптомами гострої респіраторної інфекції слід дотримуватися етикету кашлю (підтримувати відстань, прикривати кашель та чхання одноразовими тканинами чи одягом та мити руки).

Нагадаємо, зв’язку із новим вірусом, Міністерство охорони здоров’я України нагадало про основні заходи профілактики, яких необхідно дотримуватись при відвідуванні країн, де були зареєстровано випадки захворювання.