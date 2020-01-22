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Вірус з Китаю: у МОЗ нагадують заходи профілактики

Вероніка Рой

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У Китаї в м. Ухвань та за межами країни офіційно зареєстровано 205 лабораторно підтверджених випадків інфекційної хвороби, викликаної новим коронавірусом (nCoV). Троє людей померли, 170 пацієнтів госпіталізовано. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

 

Як повідомляється, випадки захворювання серед осіб, які приїхали з м. Ухань, було зареєстровано у Таїланді (2), Японії (1) та Південній Кореї (1).

У зв’язку із цією ситуацією, Центр громадського здоров’я МОЗ України офіційно повідомив Прикордонну службу України, керівників обласних та Київського міського лабораторних центрів МОЗ України, а також керівників структурних підрозділів охорони здоров’я обласних про ситуацію з коронавірусом в Китаї та про актуальні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Міністерство охорони здоров’я України нагадує про основні заходи профілактики, яких необхідно дотримуватись при відвідуванні країн, де були зареєстровано випадки захворювання:

  • уникати тісного контакту з людьми,  що мають симптоми  гострої респіраторної інфекції;
  • частіше мити рук з милом, особливо після прямого контакту з хворими людьми або їх оточенням;
  • уникати тісного контакту з тваринами на фермах або у дикій природі;
  • люди з симптомами гострої респіраторної інфекції повинні дотримуватися правил поведінки при кашлі (не підходити надто близько до співрозмовників, використовувати одноразові серветки при кашлі та чханні, мити частіше руки, максимально скоротити контакти з іншими людьми).

Зазначимо, генеральний директор ВООЗ скликає на 22 січня засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв’язку з новими випадками хвороби та заявами про можливу передачу збудника інфекційної хвороби від людини до людини.

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