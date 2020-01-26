Кількість загиблих від коронавірусу зросла до 56

Кількість загиблих від нового коронавірусу в Китаї зросла до 56 осіб, більш як 1900 заражені. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на AP.

«Новий вірус, в результаті якого загинули 56 осіб, став поширюватися швидше», – йдеться в повідомленні.

Кількість інфікованих збільшилася до 1 975 випадків.

У Канаді зареєстрували перший випадок зараження – захворів чоловік, якому за 50 який нещодавно вилетів з Уханя у Гуанчжоу, Китай, а потім у Торонто.

Раніше повідомлялося про 54 загиблих і 1610 хворих.

Спалах нового вірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Як інформує Центр громадського здоров’я, причиною пневмонії є новий коронавірус, однак потенціал передачі та способи передачі залишаються незрозумілими. Тому було б доцільно знизити загальний ризик виникнення ГРВІ під час подорожі в райони уражених районів (або зараз з міста Ухань) шляхом:

уникання тісного контакту з людьми, які страждають на ГРВІ;

частого миття рук, особливо після безпосереднього контакту з хворими людьми або їх оточенням;

уникати тісного контакту з живими чи мертвими фермами чи дикими тваринами;

мандрівникам із симптомами гострої респіраторної інфекції слід дотримуватися етикету кашлю (підтримувати відстань, прикривати кашель та чхання одноразовими тканинами чи одягом та мити руки).

Нагадаємо, зв’язку із новим вірусом, Міністерство охорони здоров’я України нагадало про основні заходи профілактики, яких необхідно дотримуватись при відвідуванні країн, де були зареєстровано випадки захворювання.