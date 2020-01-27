Садовий не виділив жодної копійки на обласні лікарні, які рятують львів’ян, – Ганущин

Керівництво Львова не виділяло кошів з бюджету міста на утримування львівських лікарень, які перебувають в обласному підпорядкуванні. Львівський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, онкологічний центр на «Броньовій», «Госпіталь ветеранів», «Медінститут», ОХМАТДИТ (загалом близько 30 медзакладів), які рятують життя львів’ян і сплачують податки в бюджет Львова – не отримували жодної копійки підтримки від міста. Про це у своєму блозі на Захід.нет «Чому чотири обласні лікарні змінили місце реєстрації зі Львова,» повідомив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

За словами Олександра Ганущина, перереєстрація лікарень законна і дає змогу не лише наповняти бюджет району, в якому вони тепер зареєстровані, а й повертати частину коштів на підтримку цих же лікарень. «Завдання обласної ради – Допомогти обласним лікарням, а не догодити меру Львова».

«Що дає нова прописка обласним лікарням і при чому тут Садовий? 95% громадян, котрі мають потребу в отриманні медичної послуги у лікарні, яка утримується з бюджету, навряд чи знають, до якого рівня належить ця установа і хто відповідає за фінансування закладу охорони здоров’я…

У Львові є лікарні, які надають послуги львів’янам і фінансуються з бюджету міста, а є ті, котрі отримують кошти з обласної скарбниці, які прийнято називати «обласними» лікарнями чи установами. Приміром, усім відома «швидка», котру викликають у найнагальніших випадках – обласна установа… Рівно ж як ще 30 обласних медзакладів…

Держава у 2019 році фінансувала обласні лікарні з Державного бюджету шляхом надання медичної субвенції за формулою. Першочерговими захищеними видатками кожного медзакладу є стаття «Заробітна плата» лікарям та медсестрам. А з кожної гривні нарахованої заробітної плати, як відомо з вимог Податкового кодексу, кожен працівник медичного закладу сплачує 18 копійок податку на доходи фізичних осіб. Державна податкова служба пильнує, щоб 4,5 копійок повернулися назад до Державного бюджету, ще 2,7 копійок пішли до обласної скарбниці, а 10,8 копійок потрапили до бюджету міської ради за місцем реєстрації обласної установи.

Тобто, працівник обласної структури зі своєї заробленої гривні сплачує до казни міста, де зареєстрована установа, 10,8 копійок…

У 2020 році зміниться спосіб надходження фінансів. Головним розпорядником державних фінансів на медицину стає Національна служба здоров`я України (НСЗУ). Тож установам охорони здоров’я кошти від НСЗУ прийдуть не за «формулою», не на кількість ліжок стаціонару і працівників лікарні/поліклініки, а за факт наданої медичної послуги (тобто пролікованого випадку) за тарифом, затвердженим Урядом.

І ці кошти розподілятимуть самі лікарні, у тому числі медичним працівникам на заробітну плату. Але і в 2020 році кожен лікар та медсестра з заробленої гривні віддаватиме податку на доходи фізичних осіб 18 копійок, з яких 10,8 копійок йтиме до бюджету за місцем юридичної реєстрації лікарні», – розповідає Олександр Ганущин.

На інфографіці нижче зображено штатну чисельність, фонд оплати праці та % податку, який сплачено в міську казну Львова, у чотирьох перереєстрованих закладах.

Торік кожен третій пацієнт обласних медзакладів, які розташовані у Львові, був львів’янином.

у Львівській обласній клінічній лікарні проліковано 32889 хворих, з них 10038 – мешканці Львова, що становить 30,5%;

у Львівському державному онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі проліковано 25634, з них мешканці Львова – 9297, що становить 36,3%;

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Ю. Липи проліковано 17362 хворих, з яких 7011 – мешканці Львова, що становить 40,4%.

За словами Олександра Ганущина перереєстрація обласних лікарень зі Львова в область безпосередньо пов’язана із політикою чинного мера Андрія Садового, який вирішив, що місту не потрібно долучатися до підтримки обласних лікарень, які справно наповняли бюджет Львова.

«Звісно, у міського голови Львова багато своїх пріоритетів, завдань та планів, в тому числі що доброго для міста зробити на майже 60 млн грн, отриманих через податок із працівників чотирьох обласних установ. Але, на нашу думку, можна було цим ресурсом поділитися для того, щоб вищевказані чотири обласні заклади отримали кошти на вкрай необхідне обладнання та ремонти…

В цьому саме і є суть та зміст місцевої політики, покликаної вирішувати питання місцевого значення та розставляти акценти. Міський голова Львова ж вирішив, що він не віддасть жодної гривні з отриманих податків працівників обласних лікарень на потреби саме цих лікарень. Мовляв, у нас свої лікарні є. Відмовив навіть у питанні підтримки «Швидкої» (точніше Центру екстреної медицини та медицини катастроф). Іншої, окрім обласного підпорядкування екстреної медичної допомоги у місті немає. На додачу, не захотів створити міську службу невідкладної допомоги при поліклініках…», – йдеться у блозі.

Також меру Львова пригадали, що Львів не виділив жодної копійки на реанімаційні відділення обласної клінічної лікарні та на облаштування Львівського обласного клінічного перинатального центру, а саме тут половина пацієнток – жительки Львова: «До відома пана Садового і Ко – усі вагітні жінки і породіллі, які в силу тих чи інших причин потрапляють у загрозливий для життя стан у пологових стаціонарах міста Львова (на Мечнікова і Раппопорта), рятують у реанімаційних відділеннях обласної клінічної лікарні. До прикладу, у 2017 році з числа найважчих пацієнток з екстрагенітальною патологією майже половина – мешканки Львова. Зайво напевно акцентувати, що ані сюди, ані на облаштування Львівського обласного клінічного перинатального центру («Батальна») ми не дочекалися жодної копійки зі скарбниці міста» – повідомив він»

Водночас Олександр Ганущин запевняє, що відтепер половина коштів із лікарняних податків піде на розвиток територій, де вони зареєстровані, а інша половина на підтримку самих лікарень.

«А для чого це зробила Львівська обласна рада? Для того, щоби передати половину цих коштів на розвиток територій, де зареєстровані медустанови, а іншу частину скерувати на потреби власне цих чотирьох комунальних закладів. Тобто механізм такий: 50% з ПДФО, котре, приміром, надійде до Турківського районного бюджету з працівників «Швидкої» залишиться для потреб Турківського району (їх потреб, повірте, дуже багато), а 50% – надійде упродовж 2020 року на потреби власне Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. На обладнання для швидкої, ремонт машин і решту найнеобхіднішого. Ось так ми домовилися з іншими місцевими радами Червонограда, Старосамбірського району і Дублян Самбірського району. Бо з одного боку, обласна рада має представляти спільні інтереси територіальних громад Львівської області, а з іншого – шукати ресурси для забезпечення найнеобхіднішим обласних лікарень, особливо в епоху перетворень глобальної реформи медицини.

Подібний механізм майже міжмуніципального співробітництва «область – громада» був застосований з Львівською обласною клінічною лікарнею («Медінститут») ще в минулому році. За ініціативи одного із заступників голови Львівської обласної ради ця обласна установа змінила місце прописки на Великий Любінь, а селищна рада об’єднаної громади 10 грудня передбачила 50% з отриманого ПДФО на потреби Львівської обласної клінічної лікарні», – повідомив Олександр Ганущин.

Водночас «на горіхи» отримала й партія мера – «Самопоміч», яка блокувала аукціони з продажу майна, виручка яких мала йти на потреби медзакладів:

«2017 рік. Львівською обласною радою обговорюється проєкт реорганізації приєднання недіючого ревматологічного санаторію в місті Львові за адресою: вул. Коновальця, 114, 116 до обласного ОХМАТДИТУ, продажу непотрібного майна та скерування 80% від виручених коштів на потреби вказаної дитячої лікарні (2019 рік: 55% осіб, котрі отримали медичні послуги – мешканці міста Львова) та 20% на «Швидку». Особисто очільниця фракції «Самопоміч» в обласній раді реєструє проєкт рішення: майно дитячого ревматологічного санаторію – на аукціон!

2019 рік. Уся фракція «Самопомочі» не голосує за виставлення приміщення на аукціон, половина коштів із якого буде скерована на потреби обласних дитячих лікарень.

Після оголошення аукціону, у січні 2020 року, офіційні речники Львівської міської ради закликають «усіх бути свідомими й не брати участі в аукціоні з продажу цих будівель». Тобто свідомо шкодить отриманню у прозорий спосіб найбільшої суми для потреб власне ОХМАТДИТу та «Чорнобильської лікарні».

Напевно, варто нагадати, що власне фракція «Самопоміч» вперто перешкоджала об`єднанню згаданих дитячих лікарень, активно поширюючи міф про продаж лікарняних будівель на вулиці Лисенка. Коли ж кілька років тому міськрада продала будинок жіночої консультації на вул. О.Степанівни, зовсім не переймаючись збереженням майна медзакладів…

Оскільки надто часто міські посадовці згадують і міфічні «зловживання» із землею, яка закріплена за обласними комунальними закладами і перебуває у постійному користуванні Львівської обласної ради, то хотів би їм нагадати одну історію. Мова про земельну ділянку за адресою: вул. Кульпарківська, 95. Ця велика ділянка в 20 га закріплена за Львівською обласною клінічною психіатричною лікарнею із 1875 року. Однак у 2016-2017 роки, за рішенням Львівської міської ради, без згоди лікарні та Львівської обласної ради, з 18 га акуратно так «надкушують»:

0,0607 га для потреб ПП «Анаско»;

0,0780 га для потреб громадянки Хороз Г.В.;

0,0833 га для потреб ТзОВ «Добре»;

0,0652 га для потреб ТзОВ «Добре»;

0,5469 га для скверу.

У червні 2019 року з’являється проєкт ухвали, за яким всю лікарню мають позбавити права постійного користування. Лише після акцій протесту з другої спроби Львівська міська рада закріплює за лікарнею 0,3434 га та 17,6937 га в постійне користування. Цього року земельна ділянка врешті отримала кадастровий номер і тепер захищена від посягань чиновників із Львівської міської ради…».

Зазначимо, нещодавно Міністерство фінансів України надіслало Львівській міській раді лист-відповідь щодо перереєстрації закладів Львівської обласної ради зі Львова в інші населені пункти області. У відомстві не побачили нічого протизаконного у такій перереєстрації.

Як відомо місце реєстрації вже змінили чотири лікарні: Львівська обласна клінічна лікарня, Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр, Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи.

Наприкінці 2019 року Львівська обласна рада хотіла змінити ще й місце реєстрації психіатричної лікарні з вул. Кульпарківської на село Заклад Миколаївського району. Для прийняття такого рішення депутатам забракло голосів, а сама ідея обурила Львівську міську раду та медичну спільноту. Так, мер Андрій Садовий зауважував, що перереєстрація психлікарні відбере у бюджету міста від 10 до 14 мільйонів гривень.

З огляду на це, за даними департаменту економічного розвитку ЛМР, річні втрати міського бюджету можуть перевищувати 100 млн грн.