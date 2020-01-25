На Львівщині поділили 360 мільйонів від ДФРР: які міста та райони отримають найбільше коштів?

У 2020 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку планують реалізувати 33 проєкти. На їх Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

23 січня відбулося засідання комісії з оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. На розгляд членів комісії представили перелік проєктів, що є перехідними, тобто вже отримували фінансування з ДФРР у 2019 році.

Перший заступник голови облдержадміністрації Василь Лозинський повідомив, що за попередньою інформацією Міністерства розвитку громад та територій України обсяг коштів Державного фонду регіонального розвитку на 2020 рік, передбачений для Львівської області становитиме 359,6 млн грн.

У зв’язку із тим, що на Львівщині в попередні роки за рахунок коштів ДФРР було розпочато та незавершено велику кількість об’єктів соціальної інфраструктури, Міністерство розвитку громад та територій України рекомендувало ЛОДА сфокусуватися у 2020 році на добудові перехідних об’єктів та не допустити розпорошення й нераціональне використання державних коштів.

«На сьогодні лише завершення розпочатих у 2019 році об’єктів вимагає фінансування на загальну суму понад 1 млрд грн. У зв’язку із завершенням періоду реалізації Державної стратегії регіонального розвитку у 2020 році проведення нового конкурсу інвестиційних програм та проєктів на 2020 рік видається недоцільним», – аргументував Василь Лозинський.

Т.в.о. директора департаменту економічної політики Степан Куйбіда, пояснив, що у 2020 році можуть реалізовуватися перехідні проєкти області за рішенням комісії без оголошення конкурсу.

За результатами обговорення, члени комісії підтримали рішення щодо реалізації за рахунок коштів ДФРР у 2020 році 33 проєктів, серед яких передбачено також 10 об’єктів по Національній програмі «Велике будівництво». Так, урядом пропонується у кожній області відкрити 5 дитсадків, 5 шкіл та 5 об’єктів спортивної інфраструктури.

Як повідомляє Zaxid.net, розподіл коштів по містах обласного значення і районах такий:

Львів – 56 млн грн (три об’єкти),

Дрогобич – 14 млн грн (один об’єкт),

Моршин – 2,8 млн грн (один об’єкт),

Трускавець – 12 млн грн (один об’єкт),

Червоноград – 3,5 млн грн (один об’єкт),

Бродівський район – 25 млн грн (один об’єкт),

Буський район – 3,7 млн грн (один об’єкт),

Городоцький район – 52 млн грн (три об’єкти),

Дрогобицький район – 13 млн грн (один об’єкт),

Золочівський район – 21, 4 млн грн (два об’єкти)

Кам’янка-Бузький район – 5 млн грн (один об’єкт),

Миколаївський район – 12,7 млн грн (два об’єкти)

Мостиський район – 8 млн грн (один об’єкт),

Пустомитівський район – 50,4 млн грн (п’ять об’єктів),

Самбірський район – 51 млн грн (п’ять об’єктів),

Сколівський район – 17 млн грн (один об’єкт),

Старосамбірський район – 4 млн грн (один об’єкт),

Яворівський район – 7,4 млн грн (два об’єкти).

Серед відповідного переліку будівництва планується здати в експлуатацію 22 об’єкти, на чотирьох – завершити загально-будівельні роботи, на семи – збільшити відсоток будівельної готовності до унеможливлення їх руйнування.

Відтак прийняті обласною комісією пропозиції будуть направлені на погодження профільному міністерству.