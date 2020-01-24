В електротранспорті Львова подорожчали півторагодинні і денні квитки

Виконавчий комітет міськради Львова підняв вартість півторагодинного квитка, а також денного й триденного абонементів для проїзду у трамваях і тролейбусах. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 24 січня, передає кореспондент Львівського порталу.

Тепер півторагодинний електронний квиток із можливістю пересадки «трамвай-тролейбус» із 5,50 грн подорожчав до 8 грн.

За денний електронний абонемент «трамвай-тролейбус» доведеться платити не 15 грн, а 20 грн. Триденний абонемент на проїзд в електротранспорті обійдеться вже у 50 грн, хоча раніше коштував 40 грн.

Зазначимо, 10 січня виконавчий комітет Львівської міськради встановив новий тариф на проїзд в електротранспорті. Вартість разового квитка тепер становить 6 грн, якщо його купувати у кіосках чи оплачувати онлайн. Натомість білет у водія коштує 7 грн. Місячний абонемент залишили без змін – 160 грн.

Таке підняття цін не підтримали депутати міськради Львова, тому вони закликали мера Андрія Садового скасувати нещодавно встановлений тариф і повернути назад попередню вартість проїзду в електротранспорті – 5 грн.

Нагадаємо, востаннє вартість проїзду в трамваях і тролейбусах у Львові підняли навесні 2018 року. Тоді тариф зріс із 3 до 5 гривень.