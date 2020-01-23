Порахували, скільки людей живе на Львівщині

Згідно з даними електронного перепису, який провели наприкінці минулого року, населення Львівської області становить понад 2 мільйони 290 тисяч осіб. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, передає Львівський портал.

Таке число людей проживало на Львівщині станом на 1 грудня 2019 року. Відхилення від виявлених результатів не перевищує 2,86%.

Розподіл за статтю виглядає наступним чином: 1 млн 85 тис. чоловіків та 1 млн 205 тис. жінок.

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Зазначимо, що загалом в Україні зараз живе 37 млн 289 тис. осіб.

Детальніше про результати електронного перепису населення читайте за посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, у 2020 році було заплановане проведення всеукраїнського перепису населення. У чому його особливості – читайте за посиланням.

Бюджет здійснення перепису населення згідно з проєктом Держслужби статистики складає 5 мільярдів гривень.

Також ми повідомляли, що кількість померлих у Львівській області порівняно з січнем–листопадом 2018 року збільшилась на на 1,2% і становила 30 167 осіб.