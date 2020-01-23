В Україні живе понад 37 мільйонів осіб: результати електронного перепису

Згідно з даними електронного перепису, який провели наприкінці минулого року, населення України становить 37 млн 289 тис. осіб. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, передає Львівський портал.

Таке число людей проживало в Україні станом на 1 грудня 2019 року. Однак оцінка чисельності населення не охоплює територію анексованого Криму та окупованих частин Донецької та Луганської області. Відхилення від виявлених результатів не перевищує 2,86%.

У порівнянні з попереднім переписом 2001 року населення України скоротилося на 11 млн людей.

Розподіл за статтю виглядає наступним чином: 20,01 млн жінок, 17,28 млн чоловіків.

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Розподіл населення за віком:

5 мільйонів 756 тисяч – діти до 14 років;

3 мільйони 584 тисячі – ранній працездатний вік (15-24 роки);

16 мільйонів 458 тисяч – основний працездатний вік (25-54 роки);

5 мільйонів 243 тисячі – зрілий працездатний вік (55-64 роки);

6 мільйонів 248 тисяч – літні люди (65 років і старше).

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Як повідомляв Львівський портал, у 2020 році було заплановане проведення всеукраїнського перепису населення. У чому його особливості – читайте за посиланням.

Бюджет здійснення перепису населення згідно з проєктом Держслужби статистики складає 5 мільярдів гривень.