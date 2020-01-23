Мерія за 3 млн грн продасть земельну ділянку на території колишнього «Кінескопу»

Сесія міськради Львова вирішила продати ТзОВ «Канюк-Стиль» земельну ділянку на вул. Героїв УПА, 73-ж, що на території колишнього «Кінескопу». «За» відповідну ухвалу сьогодні, 23 січня, проголосували 44 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

ТзОВ «Канюк-Стиль» викупить із комунальної власності Львова земельну ділянку площею 0,0899 га на вул. Героїв УПА, 73-ж для обслуговування адміністративно-офісної будівлі.

Прийнятою ухвалою мерія затвердила експертну грошову оцінку цієї ділянки. Відтак від її продажу бюджет Львова отримає 3 297 219 грн.

Зазначимо, ТзОВ «Канюк-Стиль» зводить на території колишнього «Кінескопу» 56-метровий офісний центр із рестораном. Наприкінці 2018 року виконавчий комітет Львівської міськради видав цьому підприємству відповідну містобудівну документацію.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Канюк-Стиль» існує з 2001 року і займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Засновником фірми є львів’янин Юрій Канюк. Йому також належить кілька інших компаній, зокрема й готельний комплекс «Таурус».

Влітку минулого року виконком Львівської міськради також видав ТзОВ «Готельний комплекс «Таурус» містобудівні умови та обмеження на зведення офісного центру із багаторівневим паркінгом на вул. Героїв УПА, 73. Очевидно, що саме під нього й викупляють земельну ділянку із комунальної власності.

Як повідомляв Львівський портал, загалом територію колишнього заводу «Кінескоп» забудують житлом, торгово-розважальним комплексом та бізнес-центром.