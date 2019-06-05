На Героїв УПА з'явиться офісна будівля з багаторівневим паркінгом

На вулиці Героїв УПА,73 збудують офісну будівлю з багаторівневим паркінгом. Відповідне рішення сьогодні, 5 червня, прийняли під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, згідно із рішенням містобудівні умови та обмеження на будівництво отримало ТзОВ «Готельний комплекс Таурус».

Як зазначається, цільове призначення земельної ділянки площею 0,1910 га – будівництво та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку). Максимальна висота офісної будівлі – не вище 31,80 м.

При цьому представники забудовника зауважили, що багаторівневий паркінг матиме 150 місць.

Ілюстрації: ЛМР