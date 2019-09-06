Мерія дозволила збудувати торгово-офісний комплекс на території колишнього «Кінескопу»

Сьогодні, 6 вересня, виконавчий комітет Львівської міської ради видав ТзОВ «Карелла», ТзОВ «Квадродім», ТзОВ «Роксав» і приватному підприємству «Віва-Ф» містобудівні умови та обмеження на розбудову території колишнього заводу «Кінескоп». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

ТзОВ «Карелла», ТзОВ «Квадродім», ТзОВ «Роксав» і приватне підприємсто «Віва-Ф» отримали містобудівну документацію на зведення торгово-офісного комплексу із дворівневим підземним паркінгом, трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на вул. Антоновича, 120, вул. Антоновича, 122 – 122-А, вул. Героїв УПА, 73.

Як вказано у рішенні, будівництво вестимуть на чотирьох земельних ділянках загальною площею 1,45 га. Всі вони розташовані на території колишнього заводу «Кінескоп», їхнє цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Також ці землі входять в зону Г-2 – зону центру ділової, громадської діяльності місцевого значення.

Для того, аби звести торгово-офісний центр мерія дозволила знести існуючі на цій території будівлі. Своїм рішенням виконавчий комітет також погодив забудову земельних ділянок на 60%, а також встановив, що висота майбутнього торгово-офісного центру не повинна перевищувати 55 м.

Зазначимо, що торік у вересні виконавчий комітет міської ради Львова затвердив детальний план території у районі вул. В. Антоновича, вул. Кульпарківської та вул. Героїв УПА. Він передбачає будівництво на території колишнього заводу «Кінескоп» житла, торгово-розважального комплексу та бізнес-центру.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Карелла» – це київська фірма, створена у 2004 році, яка займається будівництвом. Її засновниками є Ілля Битка, Євгеній Ввєденський і ТзОВ «Ріелті Класік».

ТзОВ «Квадродім» і ТзОВ «Роксав» зареєстровані у Львові на вул. Антоновича, 122, 122-А, тобто за адресою будівництва. Підприємства займаються наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Їхнім власником є мешканець Київської області Євгеній Кабалик.

Приватне підприємство «Віва-Ф» теж зареєстроване у Львові на вул. Антоновича, 120, займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Власником цієї фірми є «Компанія Ріел-естейт груп», кінцеві бенефіціари – Володимир і Наталія Шведи.

Нещодавно «Компанія Ріел-естейт груп» потрапила у скандал, самовільно зруйнувавши легендарну мозаїку Володимира Патика на магазині «Океан», що на вул. Володимира Великого.