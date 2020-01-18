Президент дав Гончаруку другий шанс

Президент Володимир Зеленський розглянув звернення Олексія Гончарука про відставку з посади прем’єр-міністра і вирішив дати шанс уряду за умови виконання ряду умов. Про це він заявив на зустрічі з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, повідомляє пресслужба глави держави.

«Я вирішив надати вам і вашому уряду шанс, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі й турбують наше суспільство. Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично» – зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомляв Львівський портал, прем’єр-міністр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.