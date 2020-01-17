Прем’єр Гончарук подав у відставку

Глава держави Володимир Зеленський отримав подане прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Про це повідомляє Офіс президента.

«Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо», – мовиться у інформації.

Своєю чергою Олексій Гончарук у Facebook похвалився плодами діяльності уряду за чотири місяці.

«Останні 4 місяці команда Президента багато працювала над тим, щоб країна змінилась. Вже за цей короткий проміжок часу нам багато чого вдалося…», – зазначив він.

При цьому він наголосив, що на топ-рівні в Уряді корупції немає. За його словами, якщо якісь прояви і залишилися на нижніх рівнях, то лише тому, що ми ще не встигли до них дістатися.

«Я прийшов на посаду – виконувати програму Президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до Президента, я написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в Парламент.

Він – людина, якій українці висловили безпрецедентну довіру. І він має повне право оцінювати єфективність кожного члена своєї команди, що змінює країну», – написав Олексій Гончарук.

Раніше Львівський портал писав про те, що у мережі опубліковано нібито прослушку наради Олексія Гончарука, де прем’єр визнає, що не компетентний в економічних питаннях.

Згодом прем’єр відреагував на скандал з прослушкою, наголосивши, що проти команди президента й уряду працюють багато людей.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила прем’єр-міністром Олексія Гончарука 29 серпня 2019 року.