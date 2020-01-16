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«Я повний профан в економіці». У мережу злили нібито прослушку наради Гончарука

Соломія Головіна

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У мережі шириться інформація, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук начебто написав заяву про звільнення. Опубліковано також прослушку, де прем’єр визнає, що не компетентний в економічних питаннях, повідомляє УП.

 

Повідомлення про заяву Гончарука про відставку з’явилося на телеграм-каналі, наближеному до Банкової. Автор посилається на джерело в Офісі президента.

В опублікованих записах голоси схожі на голоси Гончарука, заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової та міністерки фінансів Оксани Маркарової.

Всі учасники говорять російською мовою.

Гончарук зокрема каже, що він «повний профан в економіці».

Водночас на відео звук часто не збігається з титрами – як в окремих словах, так і за змістом.

УП звернулася до пресслужби Гончарука і намагалася зв’язатися з Маркаровою. Там прочитали повідомлення, але не відповіли.

У пресслужбі Нацбанку від коментарів відмовилися.

«Пресслужба Кабінету Міністрів не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет. Інформація щодо заяви про відставку не відповідає дійсності», – зазначається в заяві, опублікованій на «Урядовому порталі».

Як інформує видання, невдовзі у мережу злили другу частину прослушки. У записі нібито беруть участь, крім Гончарука, Рожкової та Маркарової, міністр Тимофій Милованов, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб та заступниця очільника Офіса президента Юлія Ковалів.

Ковалів повідомила УП, що на записі не її голос: «На аудіо не я. На цій нараді мене не було».

Українська правда чекає на реакцію інших учасників прослушки.

Якщо припустити, що голоси на «плівках» автентичні, то запис міг здійснюватись 16 грудня 2019 року на зустрічі у форматі «на каву» між представниками Кабміна та Нацбанку.

У той день пресслужба НБУ розповсюдила реліз із анонсом, що подібні зустрічі проводитимуть регулярно.

За даними УП, 13 січня в Офісі президента відбулася велика апаратна нарада за участі усього керівництва ОП, Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Гончарук і його уряд звітували перед президентом. За словами очевидців, Гончарук повідомив, що Кабмін виконав близько 80% завдань, які йому поставили в ОПУ.

На нараді не обговорювали ротацію в Кабміні.

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