«Проти команди президента й уряду працюють багато людей». Гончарук відреагував на скандал з прослушкою

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук відреагував на опубліковані аудіозаписи нібито його розмови з колегами по уряду та керівництвом Нацбанку. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Гончарук вважає, що з початку роботи проти нової влади «працюють багато людей». Реакція опублікована на його Telegram-каналі.

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«Із самого початку проти команди президента й уряду працюють багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося. Щоб Україні не вдалося», – заявив він.

Крім того, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував опубліковані в мережі аудіозаписи з ніби-то Гончаруком.

«Це просто нарізка якихось фраз різних людей в різний час, щоб створити сенсацію. Як я розумію, це була склейка стратегічної сесії щодо фінстабільності, яка тривала три години», – зазначив Арахамія.

Арахамія також розповів, що під час вчорашнього засідання фракції депутати Андрій Дубинський і Максим Бужанський пропонували провести голосування щодо оголошення недовіри Гончаруку, але цю ініціативу підтримали тільки 10 людей.

У свою чергу, заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів написала у Facebook, що заперечує свою участь у нібито розмові з Гончаруком.

«На плівках, які були поширені в соціальних мережах, я вказана як один із учасників зустрічі, де обговорювалися економічні питання. Будь-хто, знайомий зі мною, скаже, що на плівках не мій голос і не мій стиль спілкування. А якщо ці переговори справді мали місце, то я не знаю ні коли, ні де вони відбувалися», – написала вона.

Нагадаємо, Кабмін заявляв, що не має інформації про справжність ні аудіо, ні відео запису.

Раніше Львівський портал писав про те, що у мережі опубліковано нібито прослушку наради Олексія Гончарука, де прем’єр визнає, що не компетентний в економічних питаннях.