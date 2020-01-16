ОСТАННІ НОВИНИ

«Проти команди президента й уряду працюють багато людей». Гончарук відреагував на скандал з прослушкою

Соломія Головіна

|

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук відреагував на опубліковані аудіозаписи нібито його розмови з колегами по уряду та керівництвом Нацбанку. Про це повідомляє «РБК-Україна».

 

 

Гончарук вважає, що з початку роботи проти нової влади «працюють багато людей». Реакція опублікована на його Telegram-каналі.

«Із самого початку проти команди президента й уряду працюють багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося. Щоб Україні не вдалося», – заявив він.

Крім того, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував опубліковані в мережі аудіозаписи з ніби-то Гончаруком.

«Це просто нарізка якихось фраз різних людей в різний час, щоб створити сенсацію. Як я розумію, це була склейка стратегічної сесії щодо фінстабільності, яка тривала три години», – зазначив Арахамія.

Арахамія також розповів, що під час вчорашнього засідання фракції депутати Андрій Дубинський і Максим Бужанський пропонували провести голосування щодо оголошення недовіри Гончаруку, але цю ініціативу підтримали тільки 10 людей.

У свою чергу, заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів написала у Facebook, що заперечує свою участь у нібито розмові з Гончаруком.

«На плівках, які були поширені в соціальних мережах, я вказана як один із учасників зустрічі, де обговорювалися економічні питання. Будь-хто, знайомий зі мною, скаже, що на плівках не мій голос і не мій стиль спілкування. А якщо ці переговори справді мали місце, то я не знаю ні коли, ні де вони відбувалися», – написала вона.

Нагадаємо, Кабмін заявляв, що не має інформації про справжність ні аудіо, ні відео запису.

Раніше Львівський портал писав про те, що у мережі опубліковано нібито прослушку наради Олексія Гончарука, де прем’єр визнає, що не компетентний в економічних питаннях.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення
Вероніка РОЙ
Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення

Сьогодні, 16 січня, після капітального ремонту відкривають для проїзду вулицю Замарстинівську у Львові, на якій ремонт н...

Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...