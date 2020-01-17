«Плівки Гончарука». Зеленський вимагає встановити причетних до прослуховування

Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідне завдання президент поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.

«Вимагаю, щоб за два тижні, якомога швидше ми з вами отримали інформацію – хто вів записи… Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, президент зауважив, що в межах кримінального провадження має бути чітко встановлене коло осіб, які були присутні на переговорах, і з’ясовані обставини, за яких вони відбувалися.

«У засобах масової інформації було багато фейків щодо присутності тих чи інших посадових осіб. Фотографія, яка є у ЗМІ, – з’ясувати, чи справді всі ці люди були учасниками, чи ні», – зазначив глава держави.

Він додав, що, за словами прем’єр-міністра, було декілька переговорів, і зустріч, з якої був оприлюднений перший уривок, тривала п’ять годин.

Володимир Зеленський також вимагає впродовж двох тижнів напрацювати необхідні заходи, щоб унеможливити подібні інциденти в майбутньому й технічно забезпечити захист інформації. Несанкціоноване прослуховування та фіксування розмов не повинне мати місце у приміщеннях органів державної влади всіх рівнів, адже це питання національної безпеки.

Раніше Львівський портал писав про те, що у мережі опубліковано нібито прослушку наради Олексія Гончарука, де прем’єр визнає, що не компетентний в економічних питаннях.

Згодом прем’єр відреагував на скандал з прослушкою, наголосивши, що проти команди президента й уряду працюють багато людей.

Власне, 17 січня стало відомо, що Володимир Зеленський отримав подану прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком заяву про відставку.