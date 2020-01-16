Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу

Верховна Рада схвалила законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні. За його ухвалення у першому читанні та за основу проголосували 260 народних депутатів, передає УНН.

Зазначимо, законопроєктом пропонується легалізувати азартні ігри та розміщувати гральні автомати й казино у готелях з 3-5 зірками. Також передачається збільшити вік гравців від 18 до 21 року. Проєкт закону пропонує карати штрафом від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за прийняття ставки у лотерею від особи, що не досягла 18 років.

Також законом запроваджується комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні, зокрема: запроваджується система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор, розмір плати за ліцензії залежатиме від виду гри, кількості грального обладнання та розташування грального бізнесу. Також встановлюються жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з метою гарантування виплат виграшів.

Окрім того, створюються обмеження щодо діяльності операторів, які не зареєстровані в Україні та не мають відповідної ліценції. Участь в організованій без ліцензії азартній грі тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 30 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Організація та проведення азартних ігор без ліцензії карається позбавленням волі на термін від 5 до 8 років з конфіскацією грального обладнання та приміщень. Ті самі дії вчинені особою, раніше судимою за відповідний злочин, карається позбавленням волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією грального обладнання та приміщень.

Також проєкт закону передбачає покарання для працівників правоохоронного органу у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років за бездіяльність щодо незаконних азартних ігор, зокрема, за неповідомлення про вчинення незаконної організації проведення азартних ігор або за приховування такої інформації. Законом посилюється фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері грального бізнесу.

Законопроєктом запроваджується система онлайн моніторингу для здійснення державного контролю, а також створюється концепція єдиного оператора лотерей, для стимулювання розвитку даного ринку. Також, проектом закону встановлюється принцип обмеженої кількості ліцензій у сфері азартних ігор, розмір плати за такі ліцензії визначається за результатами електронних аукціонів.

Також вводяться жорсткі норми за рекламу азартних ігор, запроваджується кримінальна відповідальність за проведення азартних ігор без ліцензії, будуть запроваджені обмеження на розташування гральних закладів на вулицях міст. Зали гральних автоматів будуть лише в готелях категорії 3, 4, 5 зірок.

Як повідомляв Львівський портал, 29 вересня Кабмін схвалив низку законопроєктів, зокрема й щодо легалізації казино в Україні.

Ще в серпні Володимир Зеленський заявив, що хоче легалізувати азартні ігри в Україні, зокрема дозволити роботу казино у п’ятизіркових готелях. Офіційно на Львівщині такі гральні зали можуть з’явитися у п’ятьох місцях.

Нагадаємо, заборона грального бізнесу в Україні діє з 2009 року, але на практиці він працює «в тіні», доступ населення до нього залишається, а держава практично втратила контроль за веденням цього бізнесу.

У травні 2016 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект №4663 про легалізацію азартних ігор і систему контролю за організацією казино, букмекерською діяльністю і проведенням лотерей.

За оцінками експертів, бюджет України може отримати додатково близько 10 мільярдів гривень, якщо азартні ігри таки легалізують.