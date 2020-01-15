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В Україні планують відремонтувати понад 4 тисячі кілометрів доріг: уряд затвердив перелік

Соломія Головіна

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Урядом затверджено перелік доріг державного значення, які будуть відновлюватись у 2020 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури.

 

Як зазначив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, насамперед передбачається виконання ремонтно-будівельних робіт на найбільш зруйнованих ділянках автомобільних доріг за основними маршрутами та продовження будівництва і ремонту об’єктів, роботи на яких розпочато у минулі роки, зокрема:

  • М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю),
  • Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка,
  • Будівництво південного обходу м. Дніпра,
  • Н-26 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ),
  • Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя,
  • Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв,
  • Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг),
  • Н-03 Житомир – Чернівці.
(Натисніть на зображення з картою ремонтних робіт, щоб його збільшити)

 

«У 2020 році з Дорожнього фонду буде спрямовано 31 млрд 528 млн 105 тис. грн на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення.  Наша ціль – відремонтувати 4000 кілометрів доріг за 2020 рік», – зазначив Владислав Криклій.

При сьому прем’єр-міністр Олексій Гончарук наголосив у Facebook, що клаптикові ремонти мають відійти у минуле, натомість буде комплексне якісне дорожнє будівництво.

«Як ми й обіцяли, 2020-й рік стане роком ефективності. А в найближчі 5 років українські дороги будуть символом зростання та розвитку України», – запевнив він.

Раніше Олексій Гончарук заявляв, що за 3-5 років в Україні мають з’явитися «якісні дороги» між усіма великими містами та обласними центрами.

У Кабміні пообіцяли за п’ять років відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг.

Нагадаємо, що 18 листопада 2019 року Кабінет міністрів України призначив нового очільника Укравтодору.

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