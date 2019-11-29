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Прем’єр каже, що усі великі міста України з'єднають якісними дорогами через 3-5 років

Соломія Головіна

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Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що за 3-5 років в Україні мають з’явитися «якісні дороги» між усіма великими містами та обласними центрами. Про це він сказав в ефірі телеканалу «1+1», передає «Громадське».

 

«Я закликаю нових керівників Укравтодору й Укртрансбезпеки максимально швидко оновити керівний склад в областях, тому що я переконаний, що ті люди, які працювали там досі, у переважній більшості або представляли інтереси «смотрящих», або закривали на це очі», — сказав очільник уряду.

Він висловив сподівання, що завдяки якісній кадровій політиці для українців знизиться вартість доріг під час будівництва та на етапі експлуатації.

Гончарук зазначив, що уряд не буде втручатися у проведення тендерних процедур з пошуку підрядників, котрі будуватимуть дороги. Прем’єр наголосив, що працюватиме над тим, щоб в Україні з’явилася конкуренція між підрядними організаціями.

Очільник уряду також ставить ціль за наступні 3-5 років прокласти якісні дороги між усіма великими містами та обласними центрами.

Як повідомляв Львівський портал, 18 листопада Кабінет міністрів України призначив нового очільника Укравтодору.

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