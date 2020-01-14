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За тиждень віруси «підкосили» більше 5700 мешканців Львівщини

Наталя Дуляба

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Мешканці Львівщини продовжують хворіти на ГРВІ. Протягом минулого тижня, 8-12 січня, вірус «підхопили» більше 5 700 людей, 55% із них – діти. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

 

На гострі респіраторні інфекції в області за минулий тиждень захворіли 5 764 особи, що на 409 випадків менше, ніж попереднього тижня. Майже 56% із них – це діти до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 229,5 при епідемічному порозі 439,6.

Натомість у Львові за останні сім днів захворіли 1 485 людей, тоді як попереднього тижня –1 534 особи. Майже половина хворих – це діти віком до 17 років. Інтенсивний показник зараз становить 193,1.

Із діагнозом «ГРВІ» до лікарень минулого тижня госпіталізували 84 мешканців Львівщини, 65 із них – діти.

Медики нагадують, що найкращий спосіб вберегтися від грипу – вакцинація. Цього епідсезону на Львівщину завезли дві вакцини дві вакцини: «Ваксигрип», виробництва Франції (Санофі Пастер) та «Джі Сі Флю» виробництва Кореї (Грін Кросс Корпорейшн).

«Одне щеплення захищає упродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених та небезпечних штамів. Вакцинуватись бажано всім, але життєво важливо і першочергово треба щепитися особам із груп ризику: людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, нирок, обміну речовин, особам віком більше 65 років, дітям, персоналу медичних закладів та вагітним», – наголошують лікарі.

Зазначимо, що наприкінці жовтня на Львівщині зареєстрували першого хворого на грип Н3N2.

Нагадаємо, протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.

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