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За перший тиждень нового року на ГРВІ захворіло понад шість тисяч мешканців Львівщини

Вероніка Рой

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За перший тиждень 2020 року, з 30 грудня по 7 січня, на Львівщині захворіло на гострі респіраторні інфекції 6 173 особи, що на 1622 випадки менше як за попередній тиждень. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі.

 

Інтенсивний показник захворюваності становить 245,8, при епідемічному порозі 439,6. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 58,1% (захворіло дітей до 17 років – 3 587 осіб).

У м. Львові за цей же період захворіло 1 534 людей, а минулого тижня кількість хворих становила 1943. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 46,5%.

Протягом 1 тижня 2020 року було госпіталізовано з діагнозом ГРВІ в інфекційні стаціонари області 71 особа, у тому числі 46 дітей віком до 17 років.

Зазначимо, що наприкінці жовтня на Львівщині зареєстрували першого хворого на грип Н3N2, а згодом зафіксували ще одного хворого, який «підхопив» вірус грипу А(Н1).

Нагадаємо, протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.

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