В Україні змінять штрафи за порушення пожежної безпеки

Офіс Генерального прокурора братиме участь у розробці законодавчих змін щодо порушень норм пожежної безпеки, зокрема у закладах освіти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

«Представники Офісу Генерального прокурора будуть долучені до роботи над законодавчими змінами щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки, зокрема у закладах освіти, а також до розробки національної стратегії з розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2019 році суд задовольнив 68 позовів прокуратури про визнання протиправною бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування з дотримання пожежної безпеки з вимогами виправити порушення. Всього прокурори пред’явили 79 таких позовів.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора почав роботу 2 січня.

Львівський портал повідомляв, що через пожежу в одеському коледжі комунальні заклади Львова повторно перевіряли на пожежну безпеку.

Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки спалахнула 4 грудня. За попередніми даними, у вогні загинули 12 людей, ще 30 постраждали.

Із 2018 року на Львівщині проводять регулярні перевірки місць масового скупчення людей на відповідність нормам протипожежної безпеки. Так, рятувальники обстежували торгові центри, квест-кімнати та інші розважальні заклади, школи і садочки, лікарні та навіть храми. Детальніше про виявлені порушення читайте тут.

Львівський портал також проводив власну перевірку церков Львова і з’ясовував, чи готові вони до надзвичайних подій. Про це та не тільки – у статті «Евакуаційні захристя Львова».