ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні змінять штрафи за порушення пожежної безпеки

Ольга Денисяка

|

Офіс Генерального прокурора братиме участь у розробці законодавчих змін щодо порушень норм пожежної безпеки, зокрема у закладах освіти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

 

«Представники Офісу Генерального прокурора будуть долучені до роботи над законодавчими змінами щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки, зокрема у закладах освіти, а також до розробки національної стратегії з розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2019 році суд задовольнив 68 позовів прокуратури про визнання протиправною бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування з дотримання пожежної безпеки з вимогами виправити порушення. Всього прокурори пред’явили 79 таких позовів.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора почав роботу 2 січня.

Львівський портал повідомляв, що через пожежу в одеському коледжі комунальні заклади Львова повторно перевіряли на пожежну безпеку.

Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки спалахнула 4 грудня. За попередніми даними, у вогні загинули 12 людей, ще 30 постраждали.

Із 2018 року на Львівщині проводять регулярні перевірки місць масового скупчення людей на відповідність нормам протипожежної безпеки. Так, рятувальники обстежували торгові центри, квест-кімнати та інші розважальні заклади, школи і садочки, лікарні та навіть храми. Детальніше про виявлені порушення читайте тут.

Львівський портал також проводив власну перевірку церков Львова і з’ясовував, чи готові вони до надзвичайних подій. Про це та не тільки – у статті «Евакуаційні захристя Львова».

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...