В Україні замість ГПУ запрацював Офіс генерального прокурора

Від сьогодні, 2 січня, в Україні розпочав роботу Офіс генерального прокурора. Про це йдеться в оприлюдненому в газеті «Голос України» наказі генпрокурора Руслана Рябошапки від 23 грудня.

«Днем початку роботи Офісу генерального прокурора визначити 2 січня 2020 року», – сказано в наказі.

Регіональні прокуратури тепер стануть обласними, а місцеві прокурори матимуть статус окружних. Також новий закон ліквідовує військові прокуратури. У новому відомстві працюватимуть 1500 співробітників замість 2500 працівників Генпрокуратури.

Також у законі змінили вимоги до претендента на посаду очільника відомства. Її зможе займати лише фахівець із юридичною освітою і стажем роботи в галузі права від 10 років.