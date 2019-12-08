Львівська митниця ДФС припинила роботу. Галицька митниця (нові реквізити)

В рамках реорганізації митниць Львівська митниця ДФС припинила роботу. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від сьогодні, 08 грудня 2019 року, повноваження Львівської митниці ДФС перейшли до Галицької митниці Держмислужби.

Вимоги кредиторів до Львівської митниці ДФС ще прийматимуться до 28 січня 2020 року за адресою: 79000, м. Львів, вул. Костюшка, 1.

Також відбувається зміна реквізитів авансових платежів (передоплат) для підприємств та громадян.

Для підприємств!

Починаючи з 9 грудня 2019 року кошти авансових платежів (передоплати) підприємствам необхідно перераховувати виключно на депозитний рахунок 3734, відкритий у Державній казначейській службі України на ім’я Державної митної служби України.

Реквізити депозитного рахунку 3734, відкритого на ім’я Державної митної служби України (єдиний рахунок) для зарахування авансових платежів (передоплати):

Рахунок: UA038999980000037343043115923,

Банк отримувача: ДКСУ (Держказначейство),

МФО банку: 899998,

Отримувач: Державна митна служба України,

ЄДРПОУ: 43115923

Для громадян!

Реквізити депозитних рахунків Галицької митниці Держмитслужби

Отримувач Галицька митниця Держмитслужби

Банк отримувача ГУДКСУ у Львівській області

Рахунок UA788999980000037345343348711

МФО 899998

ЗКПО 43348711

Призначення «Депозитний рахунок (громадян)»

Рахунок UA938999980000037348243348711

МФО 899998

ЗКПО 43348711

Призначення «Депозитний рахунок (штрафи, конфіскати)»

Рахунок UA3482017200000352140760620

МФО 899998

ЗКПО 43348711

Отримувач Галицька митниця Держмитслужби

Банк отримувача АБ «УКРГАЗБАНК»

Призначення «Витрати за зберігання»

Рахунок UA263204780000026034924432904

МФО 320478

ЗКПО 43348711

Призначення «Для зарахування митних платежів, штрафів, забезпечення штрафу»

Рахунок UA443204780000026033924432905

МФО 320478

ЗКПО 43348711

Призначення «Для зарахування грошової застави»