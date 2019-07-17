Департамент містобудування міськради Львова отримав нового керівника

У Львівській міській раді призначили нового в.о. директора департаменту містобудування. Ним став Володимир Цабака. Про це інформує пресслужба міськради Львова.

Сергій Коровайник, котрий досі обіймав цю посаду, став начальником управління земельних ресурсів.

Як повідомляють у мерії, Володимир Цабак також є начальником Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові. Саме ця структура домоглась рішення про знесення незаконно збудованого будинку на вул. Личаківській. Це стало першим прецедентом в Україні — знесення збудованого незаконного будинку.

(На фото новий в.о. директора департаменту містобудування Володимир Цабака)

Довідка

Володимир Ярославович Цабак

Освіта вища.

1997−2003 рр. — Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист-спеціаліст.

Досвід роботи

Травень 2001 р. — березень 2003 р. — ЗАТ «Імпекс», провідний юрисконсульт.

Квітень 2003 р. — липень 2016 р. — Головне управлінні юстиції Львівської області.

З липня 2016 р. — Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові, начальник.

З 16.07.2019 р. — виконує обов’язки директора департаменту містобудування.

Фото: ЛМР