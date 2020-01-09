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Українським літакам заборонили польоти над Іраном та Іраком

Наталя Дуляба

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Державна авіаційна служба заборонила українським авіакомпаніям виконання польотів у повітряному просторі не лише Ірану, а й Іраку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Львівський портал.

 

За словами голови уряду, заборона на польоти над Іраном та Іраком набуває чинності з 00:00 9 січня 2020 року. Вона поширюється на усіх експлуатантів повітряних суден, зареєстрованих в Україні.

Крім того, прем’єр анонсував початок позапланової перевірки «забезпечення льотної діяльності, підтримання льотної придатності повітряних суден, виконання технічного обслуговування авіаційної техніки та системи управління безпекою польотів ПрАТ “Міжнародні авалінії України”».

Він додав, що також будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній.

Зазначимо, дещо раніше Державіаслужба заборонила українським авіакомпаніям польоти в повітряному просторі Ірану.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.

Сьогодні, 9 січня, в Україні оголосили день жалоби за загиблими в авіакатастрофі в Тегерані.

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