В Україні оголосили день жалоби

Сьогодні, 9 січня, президент Володимир Зеленський оголосив днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою пасажирського літака компанії «МАУ» в Тегерані, внаслідок якої загинули 11 громадян України. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

«Володимир Зеленський підписав відповідний указ. З метою вшанування пам’яті загиблих президент постановив приспустити державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій», – йдеться у повідомленні.

Також у цей день скасовуються розважальні заходи та вносяться зміни до програм теле- та радіопередач.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.