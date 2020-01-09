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На адмінбудівлях Львова приспустили прапор за загиблими в авіакатастрофі

Андрій Котенський

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Львів сумує та співчуває. Сьогодні в місті приспустили державний прапор на вежі міської Ратуші і на будівлях районних адміністрацій, у зв’язку з жалобою за загиблими в авіакатастрофі пасажирського літака МАУ в Тегерані. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

Львівська міська рада просить усіх з розумінням поставитись до ситуації та утриматись від гучних та розважальних заходів.

Як відомо, серед загиблих є 11 громадян України.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.

9 січня 2020 року в Україні оголосили днем жалоби.

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