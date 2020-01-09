Львівські артисти перенесли концерти через жалобу

«Піккардійська терція» і Оксана Муха перенесли сьогоднішні концерти, через жалобу, оголошеною в Україні 9 січня, за загиблими у авіакатастрофі пасажирського літака компанії «МАУ» в Тегерані. Про це Львівському порталу повідомила промо менеджер артистів Галина Гузьо.

Різдвяні концерти «Терції» «Казка на білих лапах», які мали відбутися на сцені Національного театру ім. М. Заньковецької сьогодні, – переносяться на завтра, 10 січня. Квитки, придбані на сьогодні, автоматично дійсні на завтра – на 16:00 та 19:00 відповідно.

Перший концерт Різдвяного туру Оксани Мухи «Тиха Ніч», який мав відбутися сьогодні в Народному домі Самбора, відбудеться у неділю, 12-го січня, о 19:00. Усі квитки, придбані на 9-те січня, автоматично дійсні на 12-те січня.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.