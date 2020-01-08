Завдяки смугам громадського транспорту «ранковий пік» наблизився до показників вихідних днів, − Львівавтодор

КП «Львівавтодор» проаналізував ефективність від виділення смуг для громадського транспорту на вул. Франка і вул. Свєнціцького. Як показав аналіз, час руху трамваїв з Сихова у центр значно зменшився і «ранковий пік» наблизився до показників вихідних днів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Завдяки встановленим делінеаторам на вул. Свєнціцького та вул. Франка, час руху трамваїв з Сихова у центр значно зменшився і «ранковий пік» наблизився до показників вихідних днів, коли значно менше автотранспорту та відсутні затори. Загалом, на ділянці від Стадіону «Україна» до Стрийського ринку, середня тривалість руху зменшилась на понад 15 хвилин: із 22−30 хвилин до 6−8 хвилин. Зокрема, від Стадіону «Україна» до Академії мистецтв трамваї не витрачають до 12 хвилин на очікування в загальному заторі, а проїздять цю ділянку за 3−4 хвилини. А від Академії мистецтв до Стрийського парку в загальному заторі трамваї витрачали до 10−12 хвилин, тепер цей шлях займає 1−2 хвилини. Від Стрийського парку до Стрийського ринку час в дорозі зменшився з 8 хвилин до 2−3 хв», – повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Незначні затримки порівняно із вихідними днями спостерігаються лише на перехрестях вул. Свєнціцького – вул. Франка та вул. Снопківська – вул. Франка, де водії автотранспорту не завжди надають перевагу трамваям.

Нагадаємо, 27 грудня під час сесії Львівської міської ради депутати не підтримала петицію, у якій львів’яни пропонували ліквідувати на просп. Чорновола окрему смугу руху для громадського транспорту. Автором петиції був Андрій Боднар. Він наголошував, що окрема смуга руху для громадського транспорту спричинила транспортний колапс в районі просп. Чорновола і кільця Липинського – Чорновола. Тому львів’янин пропонував ліквідувати її, а також повернути «кишені» для зупинки громадського транспорту.

Як повідомляв Львівський портал, окремі смуги руху для громадського транспорту у Львові планують облаштувати ще на п’ятьох вулицях. Детальніше про це читайте тут.

Своєю чергою політик та громадський діяч Ігор Васюник вважає, що виділені смуги для громадського транспорту у великих містах потрібні, адже це звична практика для розвинених країн.