Мають бути ключові передумови для того, щоб впроваджувати виділені смуги для громадського транспорту у Львові, – Ігор Васюник

Політик та громадський діяч Ігор Васюник вважає, що виділені смуги для громадського транспорту у великих містах потрібні, адже це звична практика для розвинених країн. Відтак на своїй сторінці у Facebook він пояснив, що стало причиною появи петиції за скасування виділеної смуги для громадського транспорту на проспекті Чорновола.

«Виділені смуги для громадського транспорту у великих містах потрібні! Адже пропускна здатність автомобільної смуги усього до 1600 людей/год., а смуги громадського транспорту– аж 25 000 людей/год.! Наголошу, що виділені смуги для громадського – це звична практика для міст розвинених країн. Водночас, мене взагалі не здивувала петиція проти скасування виділених смуг для громадського транспорту на проспекті Чорновола. Її поява і підтримка була очікуваною. Більше того, навіть розумію водіїв, які її зареєстрували та підтримали. Адже дуже часто в нас стається так, що справді корисні і потрібні ідеї банально спаскуджують виконанням. Чиновники подивляться як то працює «там за кордоном». Починають втілювати: так щоб показати як ми Львів за європейськими мірками розвиваємо, і так щоб якнайдовше на корупційних схемах посидіти. Непоєднувані речі, звісно», – каже політик.

Втім, на думку Ігоря Васюник, мають бути ключові передумови для того, щоб почати впроваджувати виділені смуги для громадського транспорту.

«Насамперед необхідна наявність якісного, комфортного громадського транспорту. Щоб в ньому хотілось їхати як людині із середнім рівнем достатку, так і з високим. Тому «там, за кордоном» в громадський транспорт постійно інвестують, дотують і покращують за рахунок коштів міського бюджету. А щоб кількість пасажирів не зменшувалась, навіть не піднімають вартість проїзду або взагалі скасовують оплату. Крім цього потрібна достатня кількість одиниць громадського транспорту з інтервалом 5 хв в годину пік, максимум 15 – в менш завантажені години. І лише одночасно з цим впроваджують виділені смуги для громадського транспорту, підвищують вартість паркування та за неправильне паркування. ОДНОЧАСНО», – пояснює він.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Ігор Васюник вважає, що наразі у Львові не виконали жодну зі згаданих вище передумов.

«Яка користь від виділеної смуги для громадського транспорту, якщо в обидвох напрямках по Чорновола люди як чекали так і чекають на маршрутку півгодини-годину? Тільки тепер чекають на виділеній смузі для громадського транспорту . Верх некомпетентності було організувати виділену смугу громадського транспорту, коли перекрили на ремонт Замарстинівську і Чорновола просто захлинулась від трафіку, а з нею і всі маленькі бічні вулиці. Який отримали результат? Ще більше заторів. Незадоволення львів’ян. Петиція про скасування виділеної смуги, яку ще й припіднесли як невігластво львів’ян. А насправді це некомпетентність та несистемність в роботі міських чиновників. Виділені смуги для громадського транспорту – ПОТРІБНІ.

Але для того одночасно потрібно робити системні зміни і якісно комунікувати з львів’янами про їх необхідність. Петиція проти виділеної смуги для громадського транспорту апріорі свідчить НЕ про «неосвідченість та неєвропейськість» львів’ян. Вона свідчить про бардак в сфері перевезень громадським транспортом і в організації роботи транспортної системи Львова загалом», – каже Ігор Васюник.

Також він навів приклад того, як працюють виділені смуги для громадського транспорту в європейських містах. Політик зазначив, що головне завдання, яке ставлять перед собою розвинені міста – пришвидшити мобільність мешканців міста: зменшити кількість авто на вулицях.

«Саме тому влада міста всіляко заохочує мешканців міста, незалежно від їхніх фінансових можливостей, пересідати з приватних авто на громадський транспорт. А для цього громадський транспорт роблять не менш якісною, комфортною та швидкою альтернативою приватним автомобілям. Громадському транспорту надають пріоритет в русі, даючи людям можливість вибору: або ти на власному авто стоїш у заторі/рухаєшся повільніше за інших/платиш чимало за паркування… або швидко і з комфортом їдеш в громадському транспорті», – додає громадський діяч.

Нагадаємо, 27 грудня під час сесії Львівської міської ради депутати не підтримала петицію, у якій львів’яни пропонували ліквідувати на просп. Чорновола окрему смугу руху для громадського транспорту. Автором петиції був Андрій Боднар. Він наголошував, що окрема смуга руху для громадського транспорту спричинила транспортний колапс в районі просп. Чорновола і кільця Липинського – Чорновола. Тому львів’янин пропонував ліквідувати її, а також повернути «кишені» для зупинки громадського транспорту.

Як повідомляв Львівський портал, окремі смуги руху для громадського транспорту у Львові планують облаштувати ще на п’ятьох вулицях. Детальніше про це читайте тут.