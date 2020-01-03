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Дівчинці, яку залишили у «Вікні життя», знайшли сім’ю

Ольга Денисяка

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Однорічна дівчинка, яку декілька днів тому залишили у «Вікні життя» на вул. П. Орлика, тепер має нових батьків. Сьогодні, 3 січня, Вікторію тимчасово влаштували в патронатну сім’ю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Дитина може перебувати у цій сім’ї до трьох місяців, проте у разі обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя понад зазначений строк, цей термін може бути продовжений, але не більше, як до шести місяців. Поки дівчинка перебуватиме в патронатній сім’ї, «Служба у справах дітей» влаштовуватиме дитину у сімейні форми виховання.

«Зараз здійснюється підготовка документів для поставлення дитини на облік з усиновлення. Надіємось, що вже найближчим часом Вікторія матиме родину та люблячих батьків. Адже тільки у Шевченківському районі перебуває 18 громадян, які мають намір усиновити дитину»  – зазначають в управлінні «Служба у справах дітей» Львівської міської ради.

Зазначимо, зараз у Львові функціонує одна патронатна сім’я, і ще двоє кандидатів проходять відповідний курс навчань.

Щоб стати патронатними вихователями, можна, сконтактувавши з управлінням «Служба у справах дітей» Львівської міської ради. Це можна зробити так: або заповнити заявку кандидата у патронатні вихователі для запису на співбесіду на офіційному сайті Львівської міської ради на кнопці «Патронатна сім’я»  або ж звернутися в управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1 (каб. 524) або за тел.:297−58−83.

Нагадаємо, «Вікно життя» в міській дитячій клінічній лікарні що на вул. Пилипа Орлика, 4 відкрили в березні 2017 року.

Раніше Львівський портал інформував, що 1 серпня цього року «Вікно життя» відкрили у Львівському обласному перинатальному центрі, що на вул. Дж.Вашингтона, 6.

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