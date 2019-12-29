У львівському «Вікні життя» залишили дівчинку зі запискою «Вікторія, 1 рік»

У Львові сьогодні, 29 грудня, у «Вікні життя», яке діє в міській дитячій лікарні на вул. П. Орлика, залишили дівчинку віком близько 1 року. Дівчинка здорова і зараз перебуває під наглядом медиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Сьогодні у «Вікні життя» залишили дівчинку із запискою – «Вікторія, 1 рік». Дитина попередньо здорова. Акт про знайдену дитину оформили медики та поліція. Дівчинка перебуває під наглядом медиків», — повідомили у департаменті гуманітарної політики ЛМР.

Як наголошується у повідомленні, створення «Вікна життя» управлінням охорони здоров’я міста не означає схвалення наміру матері позбутися своєї дитини у такий спосіб, адже жінка має народжувати в належних умовах і якщо на те є причина – то відмовлятись і віддавати дитину під опіку держави цивілізовано, проте в такий спосіб хочуть попередити випадки, коли немовлят залишають у небезпечних місцях і вони гинуть, а також допомогти жінці уникнути суспільного осуду.

Нагадаємо, «Вікно життя» в міській дитячій клінічній лікарні що на вул. Пилипа Орлика, 4 відкрили в березні 2017 року.

Раніше Львівський портал інформував, що 1 серпня цього року «Вікно життя» відкрили у Львівському обласному перинатальному центрі, що на вул. Дж.Вашингтона, 6.