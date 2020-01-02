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На три місяці для проїзду закрили частину вулиці Данила Апостола: схема об’їзду

Вероніка Рой

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У Львові перекрили рух транспорту на вулиці Данила Апостола, на ділянці від вул. Північна до вул. Д. Апостола, 10. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт до 22.00 год. 1 квітня буде перекрито рух транспорту на вул. Д. Апостола, на ділянці від вул. Північна до вул. Д. Апостола, 10. Роботи проводить ТзОВ «Онур», на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

Обꞌїзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

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Нагадаємо, почати капремонт вул. Данила Апостола у мерії планували наприкінці жовтня, втім він відтермінувався фактично до середини листопада. Загалом тут збираються відремонтувати ділянку довжиною 270 м. Цей ремонт бюджету Львова обійдеться у 14,5 мільйона гривень.

Зазначимо, що вул. Данила Апостола є бічною від вул. Курмановича, яку почали ремонтувати у середині жовтня. Тут на ділянці від вул. Данила Апостола до вул. П’ясецького, що має близько 1 км у довжину, зараз влаштовують перший шар асфальту. Загальна вартість цього ремонту становить 71,5 мільйона гривень. Завершити всі роботи мають вже у 2020-му. Після капремонту вул. Курмановича запустять новий автобусний маршрут.

 

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