Після ремонту на вулиці Курмановича з'явиться громадський транспорт

Після завершення ремонту на вулиці Курмановича запустять окремий автобусний маршрут. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий розповів, що після завершення ремонту вул. Курмановича для зручності мешканців, які працюють та живуть в цьому районі, буде запроваджено окремий автобусний маршрут.

Загалом на капітальний ремонт вул. Курмановича, на ділянці від вул. Д. Апостола до вул. П’ясецького, на цей рік передбачено 18 млн 350 тис грн. Загальна вартість ремонту цієї ділянки, відповідно до укладеного договору з переможцем тендеру, складає 71,5 млн грн.

«Цього року плануємо повністю завершити дорожнє покриття з першим шаром асфальту. Тоді в такому стані залишаємо перезимувати, а на наступний рік покладемо фінальний шар асфальту, облаштуємо пішохідну зону, велодоріжку, освітлення, водовідведення і озеленення. Довжина ділянки, яку ремонтуватимуть, близько 1 км», – повідомив в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець.

Також найближчим часом розпочнуть роботи з капітального ремонту вул. Данила Апостола (бічна вул. Курмановича). Ремонтуватимуть ділянку вулиці довжиною 270 м. Вартість будівельних робіт – 14,5 млн. грн.

Нагадаємо, що від 15 вересня до 31 грудня 2019 року перекрито для руху транспорту вул. Курмановича, на ділянці від вул. Д. Апостола до вул. Пꞌясецького. Об’їзд дороги відбувається відповідно до тимчасової схеми.