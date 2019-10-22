У Львові на ремонт закривають вулицю Данила Апостола

Наприкінці жовтня у Львові розпочнеться ремонт вулиці Данила Апостала. Виконуватиме роботи ТзОВ «НВК Шляхбуд» на замовлення ЛКП «Львівавтодор». Вартість робіт — 14,5 млн. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», ремонтуватимуть ділянку вулиці довжиною 270 м. Вартість будівельних робіт — 14,5 млн. грн. Тендер вже пройшли, договір з переможцем — ТзОВ «НВК Шляхбуд», укладено, чекають на дозвіл на початок робіт. Проектом передбачено заміну дорожнього покриття, облаштування тротуарів, заміну усіх інженерних мереж, облаштування освітлення.

Окрім того стало відомо, що у планах відомства ремонт доріг: Хуторівка, Шевченка та Чернівецька.

«Також ми активно готуємося до ремонтних робіт на наступний рік. Вже розпочали тендер щодо ремонту вул. Хуторівка, та на завершенні тендер щодо будівництва гравійної дороги у мікрорайон Білогорща. А цього тижня плануємо розпочати тендер на реконструкцію вул. Б. Хмельницького.

Натомість зараз на експертизі знаходиться проектно-кошторисна документація на реконструкцію вул. Шевченка (від вул. Залізнична до вул. Левандівська, з організацією кільцевого руху), та проектно-кошторисна документація на реконструкцію вул. Чернівецька», — розповіла в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова.