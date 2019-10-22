ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові на ремонт закривають вулицю Данила Апостола

Андрій Котенський

|

Наприкінці жовтня у Львові розпочнеться ремонт вулиці Данила Апостала. Виконуватиме роботи ТзОВ «НВК Шляхбуд» на замовлення ЛКП «Львівавтодор». Вартість робіт — 14,5 млн. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», ремонтуватимуть ділянку вулиці довжиною 270 м. Вартість будівельних робіт — 14,5 млн. грн. Тендер вже пройшли, договір з переможцем — ТзОВ «НВК Шляхбуд», укладено, чекають на дозвіл на початок робіт. Проектом передбачено заміну дорожнього покриття, облаштування тротуарів, заміну усіх інженерних мереж, облаштування освітлення.

Окрім того стало відомо, що у планах відомства ремонт доріг: Хуторівка, Шевченка та Чернівецька.

«Також ми активно готуємося до ремонтних робіт на наступний рік. Вже розпочали тендер щодо ремонту вул. Хуторівка, та на завершенні тендер щодо будівництва гравійної дороги у мікрорайон Білогорща. А цього тижня плануємо розпочати тендер на реконструкцію вул. Б. Хмельницького.

Натомість зараз на експертизі знаходиться проектно-кошторисна документація на реконструкцію вул. Шевченка (від вул. Залізнична до вул. Левандівська, з організацією кільцевого руху), та проектно-кошторисна документація на реконструкцію вул. Чернівецька», — розповіла в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...