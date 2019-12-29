У Нежухівській ОТГ на Стрийщині нині проходять перші вибори

Сьогодні, 29 грудня, відбуваються перші вибори у Нежухівській сільській обʼєднаній територіальній громаді Стрийського району. Цього дня виборці обиратимуть 22-х депутатів Нежухівської сільської ради і Нежухівського сільського голови. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

До складу зазначеної ОТГ увійшли: Нежухівська сільська рада (села Нежухів, Райлів), Голобутівська сільська рада (село Голобутів), Завадівська сільська рада (село Завадів), Заплатинська сільська рада (села Заплатин, Діброва), Ланівська сільська рада (село Ланівка). Центральна виборча комісія на підставі відомостей Державного реєстру виборців утворила на цих виборах 22 територіальних, одномандатних виборчих округи.

За словами посадовця, Нежухівська сільська виборча комісія зареєструвала чотирьох кандидатів на посаду Нежухівського сільського голови і 80 кандидатів у депутати Нежухівської сільської ради. В уточнені списки включено 4912 виборців.

Додамо, що минулої неділі, 22 грудня, пройшли додаткові вибори у Жидачівському і Мостиському районах, на яких обрали чотирьох депутатів Облазницької сільської ради Жидачівського району (села Облазниця, Воля-Облазницька, Дунаєць, Жирівське, Корнелівка, Махлинець, Нове Село), яка приєдналася до Гніздичівської селищної ради обʼєднаної територіальної громади і сімох депутатів Мишлятицької (села Мишлятичі, Ганьковичі, Конюшки, Липки, Тамановичі, Толуковичі) та Хідновицької (села Хідновичі, Боратичі, Тишковичі) сільських рад, які приєдналися до Шегинівської сільської ради обʼєднаної територіальної громади.

Нагадаємо, проведення місцевих виборів на Львівщині обійдеться у понад 600 тисяч гривень. Першу частину коштів місцеві ради отримали із держбюджету ще наприкінці листопада.

Загалом на території Львівщини утворено вже 40 ОТГ. Останні вибори в області пройшли 23 грудня минулого року.