Обмін полоненими: п’ятеро ексберкутівців уже на КПВВ «Майорське»

П’ятеро колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» – Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і Олег Янішевський – перебувають на КПВВ «Майорське», де невдовзі мають бути обміняні на українських полонених. Про це повідомив адвокат ексберкутівців Ігор Варфоломєєв, передає «Укрінформ».

«На КПВВ «Майорське» стоять автобуси. Там вони перебувають», – сказав він.

Додамо, що український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.Водночас Денісова не виключає, що кількість людей може змінитися.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 29 грудня, на Донбасі стартував обмін полоненими із бойовиками «Л/ДНР». Днем раніше п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, звільнили з під варти та домашнього арешту. Усі п’ятеро обвинувачених є у списках на обмін утримуваними між українською стороною і самопроголошеними «Л/ДНР».