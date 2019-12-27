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«Вчинив злочин не вперше». Батьку-педофілу повідомили про підозру у зґвалтуванні  доньки

Соломія Головіна

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Жителю Львівщини повідомили про підозру у зґвалтуванні власної доньки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Як зазначається, із заявою до правоохоронців Радехівщини звернулась мати малолітньої дівчинки.

За цим фактом невідкладно внесено відомості у ЄРДР та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156 КК України (розбещення неповнолітніх).

«За наслідками проведених за процесуального керівництва місцевої прокуратури першочергових слідчих дій здобуто докази зґвалтування дитини», – інформує прокуратура.

Таким чином дії чоловіка перекваліфіковано на ч.4 ст.152 КК України (зґвалтування) та 24.12.2019 йому оголошено підозру.

Крім цього, зазначається, що у слідства є підстави вважати, що зловмисник вчинив злочин не вперше.

Цього ж дня судом обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення понад 570 тис. грн застави.

За вчинене лиходію загрожує до 15 років ув’язнення.

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