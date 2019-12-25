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На Львівщині батька підозрюють у зґвалтуванні своєї малолітньої доньки

Соломія Головіна

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На Львівщині поліцейські взяли під варту зловмисника, підозрюваного у зґвалтуванні своєї малолітньої доньки. Про Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Про зґвалтування своєї малолітньої доньки в один із територіальних підрозділів поліції Львівщини повідомила її матір.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що до зґвалтування дитини причетний її батько та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.152 (зґвалтування) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від восьми до п’ятнадцяти років.

Суд обрав для зловмисника міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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