Громадська організація депутата і члена виконкому міськради Львова хоче отримати більше 1 га землі

ГО «Народна самооборона Львівщини», засновниками якої член виконкому Львівської міськради, депутат і директор асоціації забудовників, хоче отримати майже 1,3 га землі на вул. Стрийській, 195-Б. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Уже завтра, 26 грудня, сесія Львівської міськради розглядатиме питання про надання ГО «Народна самооборона Львівщини» дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Стрийській, 195-Б.

Мова йде про ділянку на окраїні Львова площею 1,26 га, яка, як вказано у пояснювальній записці до проєкті рішення, належить до земель, що не надані у власність чи користування. Втім зараз цією землею без належно оформлених документів користується ПАТ «Квіти Львова».

Вказана земельна ділянка знаходиться у зоні Г-4 – зоні культурних, спортивних та релігійних установ. А тепер її хочуть перевести до земель рекреаційного призначення.

Зазначимо, що на цій ділянці розташоване майно ГО «Народна самооборона Львівщини»: будівля площею 232,4 кв м, два відкриті тенісні корти загальною площею понад 2300 кв м, а також спортивний майданчик. Всі ці об’єкти громадська організація отримала у 2016 році за договором дарування.

«Пропонується надати ГО «Народна самооборона Львівщини» дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,2695 га на вул. Стрийській, 195-Б для обслуговування спортивних споруд (тенісні корти)», – вказано у пояснювальній записці до проєкту ухвали.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, засновниками громадської організації «Народна самооборона Львівщини» є Валерій Веремчук, Орест Печенко, Юрій Мартинюк, Сергій Рянкель та Артем Хмиз.

Валерій Веремчук є депутатом Львівської міськради від «Народного контролю», Орест Печенко – член виконавчого комітету міськради Львова та колишній депутат ЛМР, Юрій Мартинюк – виконавчий директор Західноукраїнської асоціаї забудовників, ексдепутат ЛМР.

Артему Хмизу належить низка підприємств, серед яких – паб «Дублін», заклад «Культ», що працює й приміщенні Львівської філармонії, школа водіїв ТОВ «ЗУША», кейтерингова фірма «Глобал івентс», інформагенція «Львівські новини», також Хмиз є співвласником кількох будівельних компаній.

Сергій Рянкель має власну юридичну фірму, будівельну компанію ТОВ «Атаксит» та низку інших.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Ореста Печенка звинувачували у привласненні землі сусіда-підприємця на вул. Варшавській під забудову. Сам Печенко ці звинувачення відкидав.

Минулого року мерія дозволила збудувати житло на вул. Виговського, 29, на місці, де знаходився центр надання допомоги учасникам бойових дій громадського формування «Народна самооборона». А його головою теж є депутат міської ради Валерій Веремчук.