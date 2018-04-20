Член львівського виконкому Печенко привласнив під забудову частину землі сусіда-підприємця

Під час зведення офісного будинку на вул. Варшавській, 201 забудовник зайняв частину отриманої земельної ділянки під парковку приватного підприємця, який працює поруч зі самим будівництвом – на вул. Під Голоском, 2. Про цю конфліктну ситуацію Львівський портал дізнався від приватного підприємця, дистриб’ютора продуктів харчування Ігоря Грабинського.

За його словами, ділянку, що належить до земель промисловості, на вул. Під Голоском, 2 він орендує у Львівської міськради вже більше десяти років. Та влітку 2017 року підприємець звернувся у мерію з проханням виділити йому сусідню ділянку, площею 103, 5 м кв., аби облаштувати на ній парковку.

«На вул. Під Голоском, 2 розташовані наші офіси та склади. Оскільки автомобілі, які розвантажуються в нас на подвір’ї, є великогабаритні, відповідно, вони перешкоджають заїзду та виїзду іншим машинам. Тому ще минулого року влітку ми звернулися в міську раду з проханням надати нам у користування сусідню земельну ділянку, аби облаштувати на ній парковку на 9 місць.

Ми оформили відповідний пакет документів: сертифікована організація розробила нам проект даної автостоянки, ми передбачили місце для людей з інвалідністю, як цього вимагають нормативні документи. Після цього профільні комісії міськради погодили нам проект автостоянки, і 17 січня цього року ми з міськрадою підписали відповідний договір про використання земельної ділянки для облаштування на ній автостоянки», – розповів Ігор Грабинський.

Згідно з процедурою, після підписання такого договору з міською радою підприємець зобов’язаний протягом місяця на отриманій в користування землі облаштувати парковку: поставити дорожні знаки, зробити розмітку паркомісць тощо. Якщо у зазначений термін цього не зробити, то мерія може розірвати з підприємцем договір оренди.

Втім облаштувати парковку на отриманій землі підприємець дотепер так і не зміг через те, що забудовник, який поруч розпочав зводити багатоповерховий офісний центр, самовільно зайняв частину цієї ділянки.

«Забудовник спочатку викопав котлован глибиною 7 м відразу біля нас. Коли вже пішов процес будівництва, то та ділянка, яку виділили нам, була ще вільна, ми не встигли її облаштувати під парковку. Та в процесі будівельних робіт, стягування важкої техніки цей забудовник почав поступово загороджувати цей котлован і таким чином зайняв частину виділеної нам ділянки.

В грудні 2017 року ми побачили, що вони почали займати більшу територію, аніж це мало би бути. Але на той момент ми не мали на руках ще договору, щоб показати його їм і таким чином припинити самозахоплення ділянки. Тобто пройшовши законний шлях, ми не можемо користуватись землею тому, що на ній розмістилась будівельна дільниця сусіда-підприємця, який зводить офісний будинок. А коли ми тільки подавали документи на отримання землі в оренду, то ніякого будівництва ще й близько не було», – пояснив Ігор Грабинський.

Як вказано у паспорті об’єкта будівництва, на вул. Варшавській, 201 зводять офісний будинок із вбудованим закладом громадського харчування та даховою котельнею. Замовником робіт є ТзОВ «Спецавтобаза громадського харчування», підрядником – ТзОВ «Ваш білий дім».

Містобудівну документацію виконком Львівської міськради надав ТзОВ «Спецавтобаза громадського харчування» ще у грудні 2016 року.

Водночас Ігор Грабинський наголосив, що звертався безпосередньо до представників забудовника, втім це було безрезультатно. Відтак підприємець почав писати в управління транспорту, департамент містобудування міської ради, в Шевченківську райадміністрацію та навіть в поліцію.

На початку квітня цього року підприємець отримав офіційні відповіді від Шевченківської райадміністрації, в якій йдеться, що адміністрація провела обстеження і встановила, що забудовник самочинно облаштував будмайданчик поза межами його орендованої ділянки. Відтак ТзОВ «Спецавтобаза громадського харчування» та ТзОВ «Ваш білий дім» зобов’язали привести межі будмайданчика на вул. Варшавській, 201 у відповідність до договору оренди.

«Нам у Шевченківській райдміністрації повідомили, що за самовільне облаштування будмайданчика на орендованій нами землі ТзОВ «Ваш білий дім» мають оштрафувати», – додав Ігор Грабинський.

Львівський портал намагався зв’язатися із ТзОВ «Спецавтобаза громадського харчування» та ТзОВ «Ваш білий дім» щодо земельного конфлікту на вул. Під Голоском, 2, однак коментарів так і не отримав.

Водночас вчора, 19 квітня, під час сесії Львівської міськради розглядали питання про створення двох нових міні-парковок, під час якого депутати згадували про конфлікт із ділянкою на вул. Підголоском, 2.

Як вчора зазначив начальник управління транспорту Львівської міськради Олег Партика, конфлікту між забудовником та підприємцем як такого немає. Натомість він вважає, що між ними «є якась особиста неприязнь».

Окрім цього, під час сесійного засідання міський голова Львова Андрій Садовий дав вказівку, аби управління транспорту спільно з Шевченківською райадміністрацією владнали це питання.

Як вдалося з’ясувати Львівському порталу за допомогою бізнес-сервісу YouControl, ТзОВ «Спецавтобаза громадського харчування» зареєстрована за місцем самого будівництва – на вул. Варшавській, 201 у Львові.

70,5% підприємства володіє один із членів виконавчого комітету Львівської міської ради Орест Печенко, якого також нещодавно включили до архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури та урбаністики Львівської міськради.

Також Орест Печенко пов’язаний зі ще 20 компаніями, шість із яких зареєстровані на вул. Під Голоском.

Основний вид діяльності ТзОВ «Спецавтобаза громадського харчування» – вантажний автомобільний транспорт.

Натомість засновниками ТзОВ «Ваш білий дім», яке є підрядником будівельних робіт, є Ігор Богів та Ярослав Олійник. Зареєстрована фірма у м. Миколаїв Львівської області, а основний вид діяльності вказаний як неспеціалізована оптова торгівля.

Львівський портал також звернувся до самого Ореста Печенка з проханням прокоментувати вищеописану конфліктну ситуацію.