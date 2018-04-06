Член виконкому міськради Орест Печенко увійшов до містобудівної ради Львова

Член виконавчого комітету міськради Орест Печенко увійшов до складу архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури та урбаністики Львівської міськради. Відповідне рішення виконком міської ради прийняв сьогодні, 6 квітня, передає кореспондент Львівського порталу.

Сьогодні виконком міськради затвердив нового члена містобудівної ради при управлінні архітектури та урбаністики – архітектора Миколу Шеремету.

Втім під час обговорення, секретар міської ради Анатолій Забарило запропонував також включити до містобудівної ради члена виконкому Ореста Печенка.

«Під час засідань виконкому у його членів часто виникає багато питань щодо будівництва. А з включенням Ореста Печенка у містобудівельну раду Львова цих питань, думаю, стане менше», – пояснив Анатолій Забарило.

У свою чергу, Орест Печенко проти такого рішення виконкому не заперечував.

А як зазначив головний архітектор Львова та голова містобудівної ради Юліан Чаплінський, обмежень щодо вибору членів ради немає, відтак також не був проти включення до неї Ореста Печенка.

Зазначимо, Орест Печенко увійшов до складу виконавчого комітету Львівської міської ради як представник громадськості навесні 2017 року за пропозицією депутатського корпусу.

Згідно з даними ресурсу 032.ua, Орест Печенко є співзасновником шести компаній, які займаються вантажним й автомобільним транспортом, послугами мобільного харчування та діяльністю ресторанів, торгівлею.

Конкретного фаху, який здобув Орест Печенко, на сайті міськради не вказано, однак зазначено, що він закінчив у 2003 році Львівський банківський інститут.

Сама ж містобудівна рада Львова розглядає містобудівну і проектну документацію та надає виконавчому комітету міської ради рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій.