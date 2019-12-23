У 2020 році Львів продовжить ставити бюджетні кошти на рахунок в «Укргазбанку»

Тимчасово вільні кошти з бюджету Львова-2020 Львівська міська рада розміщуватиме на рахунку в «Укргазбанку»,95% якого належить державі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Сьогодні, 23 грудня, департамент фінансової політики провів конкурс із визначення банку, на рахунку якого у 2020 році розміщуватимуть тимчасово вільні кошти бюджету Львова. Конкурс проводили серед державних банків, тож свої пропозиції подали чотири фінустанови:

Львівська обласна філія ПАТ Акціонерний товариство «Укргазбанк» – 11,2% річних;

Львівське обласне управління ПАТ АТ «Державний ощадний банк України» – 10,5% річних;

філія АТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Львові – 11% річних;

Західне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» – пропозицію мерія не розглядала через порушення терму подачі документів.

«За результатами конкурсу переможцем визначений «Укргазбанк», який запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на 2020 рік – 11,2%», – кажуть в департаменті фінансової політики.

Як повідомляв Львівський портал, на початку 2019 року Кабмін заборонив містам розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду на депозитних рахунках. Ініціатором такого рішення бвиступило Міністерство фінансів, яке вважало, що бюджетні кошти повинні «працювати» на благо громад, а не лежати у банку. Заборона діяла до кінця 2019 року.

Відразу після прийняття цієї заборони Львівська міська рада заявила, що подаватиме позов до Кабміну. У мерії вважають, що таким чином орган держвлади втручається у процес виконання місцевих бюджетів. Розмір збитків від прийняття постанови міськрада оцінює у 40 мільйонів гривень.

Невдовзі після прийняття такої заборони Львівська міськрада поклала в банк 50 мільйонів гривень. Протягом 2019 року мерія також розміщала вільні бюджетні кошти на банківський рахунок.

Кошти з бюджету Львова міська рада кілька років поспіль кладе на рахунок в «Укргазбанку».