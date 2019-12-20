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Львівська гімнастка Христина Погранична здобула «бронзу» на Кубку України

Вероніка Рой

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У середу, 18 грудня, в Києві завершився Кубок України з художньої гімнастики. 16-річна львів’янка Христина Погранична стала третьою у багатоборстві серед майстрів спорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відділення НОК у Львівській області.

 

А перемогу здобула киянка Влада Нікольченко. Друге місце у ще однієї столичної грації Єви Мелещук.

Нагадаємо, Христина Погранична у жовтні минулого року стала срібною призеркою ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос – Айресі.

У вересні 2019 року Погранична здобула ліцензію на участь в Олімпійських іграх у Токіо 2020 з художньої гімнастики.

Детальніше про історію успіху юної львівської гімнастки Христини Пограничної читайте у матеріалі матеріалі Львівського порталу «До оміряного Олімпу».

Фото: НОК

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