На Львівщині знову почались масові пожежі сухостою. Протягом доби вогонь гасили пів сотні рятувальників

Із потеплінням на території Львівщини знову почались масові пожежі сухої трави. Лише протягом середи, 18 грудня, в області виникло 14 пожеж сухостою. Загалом до гасіння вогню залучили пів сотні рятувальників. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, лише за останню добу у Львівській області зафіксували 14 пожеж сухостою. Вони виникали у Дрогобицькому, Жовківському, Золочівському, Жидачівському, Самбірському, Сколівському, Старосамбірському, Стрийському, Турківському районах, а також у Бориславі.

Загалом до гасіння пожеж сухої трави та сухостою залучили 51 рятувальника та 15 одиниць спецтехніки.

Наймасштабніше займання сталось у селі Попелі Дрогобицького району, де згоріла ділянка площею 5 га. Схожа пожежа виникла і в Бориславі, де знищено 2 га сухої трави.

Надзвичайники нагадують про заборону спалювання сухостою і закликають мешканців Львівщини не розводити вогонь на відкритих територіях, особливо у вітряну погоду!

«Неконтрольований вогонь при сухій та вітряній погоді швидко поширюється, знищуючи гектари трави, пошкоджує і випалює дерева та житлові будинки. Особливо небезпечним є спалювання сухої трави на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач, поблизу лісових масивів, газо- та продуктопроводів, автозаправних станцій. Швидкість поширення вогню надзвичайно висока, тому локалізувати такі пожежі на відкритих територіях дуже важко», – додають у ДСНС.

Зазначимо, що за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків передбачена адміністративна відповідальність. За такі дії громадянам «світить» штраф від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. За завдані особливо великі збитки довкіллю передбачена кримінальна відповідальність.

Торік Львівська ОДА просила просила в уряду збільшити розмір штрафів за самовільне спалювання сухостою. На думку посадовців, саме великі штрафи зможуть зупинити паліїв.

Як повідомляв Львівський портал, із початку 2019 року на території області зафіксували більше тисячі пожеж сухостою. Всі вони завдали збитків довкіллю на 13 мільйонів гривень.

Нещодавно у Бродівському районі під час спалювання трави загинула 62-річна жінка.